Забавные заблуждения автомобилистов

В июне и июле 2021 года аналитики компании Cox Automotive провели опрос среди 5 тысяч автомобилистов в США. В ходе опроса эксперты выяснили самые распространенные и забавные заблуждения американских водителей. Результаты опроса оказались весьма комичными.

Источник: avtoblog.ua

Марка Tesla оказалась самым узнаваемым производителем электрических автомобилей, и ассоциируется с электрификацией автопрома. Но об электрических автомобилях других марок американцы знают очень мало.





К примеру, 69% респондентов не слышали о существовании Chevrolet Bolt. Модель продается в США с 2016 года.

А 21% опрошенных думают о покупке электрокара от японской марки Toyota, хотя на момент проведения опроса бренд не продавал электрички. Еще 40% уверенны, что купят электрический автомобиль Toyota. Однако летом прошлого года электрический RAV4 EV 2014 года уже был снят с производства, а Toyota bZ4X EV представили в ноябре 2021 года (поступит в продажу в мае текущего года).

Судя по результатам опроса, автомобилисты знают, что Toyota выпускает электрокары. Но даже не слышали об одном из самых популярных в мире электрических автомобилей.

Главный вывод, который можно сделать из исследования это то, что водители очень мало интересуются электрокарами. При этом, производители вкладывают миллиарды инвестиций в это направление, и прогнозируют новую эру в автомобильной промышленности.