Нашли новый повод считать экзамен по вождению несданным

В Великобритании произошел любопытный инцидент на практическом экзамене по навыкам управления автомобилем, прохождение которого является обязательным условием для получения водительского удостоверения. Девушка провалила экзамен еще до его начала. Экзаменатор даже не сел в автомобиль инструктора, назвав его грязным.

Источник: avtoblog.ua





Экзаменатор сослался на новые строгие санитарные требования, которые ввели в связи с пандемией. По его словам автомобиль, который используют для сдачи практического экзамена по вождению, должен быть идеально чистым. В то же время, в салоне автомобиля инструктора были кусочки стирательной резинки на полу под пассажирским сидением.

Несмотря на все уговоры со стороны инструктора и ученицы, экзаменатор не позволил девушка даже сесть за руль автомобиля.

Теперь девушке придется повторно платить 64 фунта стерлингов за повторный экзамен, и ждать несколько месяцев. Из-за карантинных ограничений очередь на экзамен сильно растянулась.

Местные СМИ сообщают, что этот инцидент далеко не первый. Некоторые экзаменаторы отказывались принимать экзамен из-за грязных ковриков, крошек на полу авто и волос на сидении.

Власти признают правоту экзаменаторов. Отмечается, что перед экзаменом машина инструктора должна проходить чистку и дезинфекцию для минимизации риска заболевания.