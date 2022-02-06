У джинсах на шопінгу. Кейт Міддлтон потрапила в об’єктив папараці в неформальному образі ФОТО

Герцогиня Кембриджська відвідала лондонський універмаг Peter Jones у джинсах скінні та джемпері Ralph Lauren.

Кейт Міддлтон була помічена під час шопінгу на південному заході Лондона. Як повідомляє Daily Mail, 40-річну дружину принца Вільяма сфотографували, коли вона залишала універмаг Peter Jones на Слоун-сквер.





Після покупок Кетрін попрямувала до автомобіля BMW з шофером, який припаркувався біля чорного входу до універмагу. Герцогиня з’явилася в неформальному образі — синіх джинсах скінні, джемпері Ralph Lauren за 449 фунтів стерлінгів (600 доларів), картатому пальті Massimo Dutti за 249 фунтів стерлінгів (337 доларів) та черевиках за 170 фунтів стерлінгів (230 доларів) бренду Blundstone. Міддлтон також прийняла запобіжні заходи, одягнувши захисну маску.