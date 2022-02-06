В России за сутки рекордно увеличилось число больных COVID-19. Это 17-й максимум подряд

Это очередная максимальная суточная заболеваемость в России с начала эпидемии.

Источник: gordonua.com

Рекордные показатели в России фиксируют с 20 января (49,5 тыс. новых случаев за 24 часа), 29 января суточный прирост превысил отметку в 120 тыс., а 5 февраля достиг 177 тыс.

Скончался в России 5 февраля 661 пациент с COVID-19.





Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 12,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 335,4 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – почти 2,5 млн случаев COVID-19 и более 39 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.