Жевательная резинка может защитить от преждевременных родов: интересное исследование

Страна Малави является мировым рекордсменом по количеству преждевременных родов. Поэтому ученые из Медицинского колледжа Бейлора отправились туда для своего исследования.

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В анализ вошли более 10 тысяч женщин, которые наблюдались в местных медицинских центрах. Их разделили на две группы:

участницам первой раздали банки с жевательными резинками без сахара и порекомендовали жевать жвачку ежедневно в течение беременности – утром и вечером по десять минут;

второй группе просто рассказали о базовых способах поддержания гигиены ротовой полости.

Результаты эксперимента

Согласно результатам, среди женщин, которые жевали жвачку, уровень преждевременных родов составлял 13%, а среди тех, которые не делали этого – 17%. То есть от преждевременных родов жвачка смогла защитить каждую 26 беременную пациентку.

Где связь?

По мнению исследователей, риск преждевременных родов зависит от здоровья ротовой полости. У рожениц, которые жевали жвачку, в конце беременности обнаружили меньше проблем со здоровьем десен, учитывая кровоточивость и выпадение зубов.

Дело в том, что через поврежденные десна бактерии попадают в кровоток, который впоследствии переносит их в плаценту. Между тем жвачка может помешать этому процессу.

Справка. Результаты работы представили на ежегодном собрании Общества медицины матери и плода. Чтобы подтвердить пользу жевательной резинки, исследователи планируют повторить эксперимент на беременных женщинах в развитых странах.