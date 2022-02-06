Ученые

рекомендуют добавлять в свой рацион розмарин, потому что, как оказалось, это

растение помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Antioxidants.

Какое растение помогает в борьбе с коронавирусом (фото из открытых источников)

Группа

исследователей в ходе эксперимента обнаружила, что соединения, которые входят в

состав розмарина, можно назвать «двусторонним оружием» против COVID-19.

Их кислоты способны блокировать взаимодействие между внешним «шипом»

SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2, которые использует для проникновения в

клетки. По мере повышения дозировки соединения интенсивность блокировки росла.

Несмотря

на то, что исследование является предварительным, ученые считают, что карнозиновая

кислота имеет противовирусный эффект.

Более

того, это соединение может тормозить мощный воспалительный путь, активный при

тяжелом течении COVID-19 и других заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Доктор

медицинских наук Стюарт Липтон считает, что нужно продолжать исследование на

эту тему, поскольку в карнозиновой кислоте они видят потенциал для лечения

заболеваний, связанных с воспалением.

Напомним,

что ученые со всего мира

пытаются найти эффективное лекарство от коронавирусной инфекции, которая

всколыхнула весь мир. Профессор химии Роберт Линхардт в ходе своего научного

исследования обнаружил растение, в составе которого есть вещества, помогающие в

борьбе с COVID-19.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что индийские

специалисты провели исследование и обнаружили экстракт растения, который

выборочно уничтожает раковые клетки.

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косметологии.

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