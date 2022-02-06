СМИ сообщили об утверждениях ОРДЛО об обещаниях Ермака: что стоит за этим

По данным ZN.UA, «представители» ОРДЛО Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Микко Киннунена с письмом, в котором утверждают, что Украина обязалась до заседания ТКГ 8-9 февраля отреагировать на «предложения» ОРДЛО по урегулированию ситуации на востоке Украины. В Офисе президента Украины эту информацию опровергают. Эксперты оценили этот информационный бой для издания «Комментарии».

КППВ. Фото: dnl.com.ua

Видим явно контролируемый вброс информации российских спецслужб

Сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист Дмитрий Снегирев поясняет:

«Трехсторонние переговоры в рамках «Минска» включают Украину, РФ и ОБСЕ. Никаких квазиобразований в виде «ЛНР» и «ДНР» в ТКГ нет. Их представители присутствуют лишь в подгруппах. Так что говорить о каких-то их предложениях, обсуждать их «дорожную карту» – это играть на субъективизацию квазиообразований и выводить ситуации на рамки прямых переговорных процессов между Киевом и Донецком с Луганском. Чего, кстати, добивается Москва».

По мнению эксперта, видим явно контролируемый вброс информации – накануне очередного заседания ТКГ, а также намеченных на февраль встречи советников глав нормандского формата, визитов в Украину глав МИД Франции и Германии, французского президента Эмманюэля Макрона и нового канцлера Германии. Напомним, что Германия и Франция входят в нормандский формат. Как и Украина с Россией.

«Вбрасывая данную информацию (о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на переговорах советников глав НФ в январе, якобы согласился к следующей встрече рассмотреть «дорожную карту» ОРДЛО) российские спецслужбы преследуют несколько целей», – считает Дмитрий Снегирев.

Первая – дестабилизация ситуации внутри Украины. Разворачивание информационной кампании по поводу возможной «зрады» в высшем политическом руководстве.

Вторая – возможность обвинить Украину в блокировании работы ТКГ и нормандского процесса. Якобы Кремль сделал предложение по урегулированию ситуации, а оно было заблокировано официальным Киевом. Который уже не раз четко заявлял – прямых переговоров с Луганском и Донецком не будет.

«Ну, а то, что подобное публикуют украинские СМИ, еще раз поднимает вопрос об информационной гигиене. И не только. Потому что подобным образом украинские медиа становятся инструментом влияния российских спецслужб в проведении информационно-психологических операций в нашей стране. И я согласен с советником Ермака – Подоляком, который пояснил такую публикацию в ZN.UA желанием хайпануть. К сожалению, на теме украино-российского конфликта многие пытаются хайпануть», – резюмирует Дмитрий Снегирев.

Украине следовало сразу делать заявление в Собвезе ООН, что ОРДЛО теперь официально пребывают под дланью РФ

Политический эксперт Александр Антонюк трактует ряд заявлений президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака как желание Украины отказаться от «Минска». Хотя бы путем проведения референдума. Мол, народ против, потому мы не готовы выполнять «Минск».

«Ход, вроде бы, правильный. Потому что в нынешнем виде эти соглашения выполнять нельзя. Но и отказываться от них нельзя – так мы даем возможность РФ ослабить санкции, откажемся от своих территорий. И это – опасный нарратив», – акцентирует эксперт.

При этом он уверен, что с декабря 2021 года мы можем говорить, что у нас полномасштабная война с РФ происходит на территории ОРДЛО.

«Потому что именно тогда главари оккупационных администраций – Пушилин (Донецк) и Пасечник (Луганск) получили партбилеты «Единой России». То есть, временно оккупированной частью Донецкой и Луганской областей теперь уже официально руководит партия власти РФ – «Единая Россия». Может ли считаться Пушилин и Пасечник сегодня сепаратистами? Мой ответ – нет. Какая разница между тем, что оккупационными администрациями управляют Пасечник и Пушилин (члены «Единой России», имеют российские паспорта), или завтра ими будет руководить бывший президент РФ и бывший премьер Дмитрий Медведев или глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (тоже граждане РФ и члены «Единой России»). Разницы юридической – никакой. Потому читаем между строк. Если завтра тот же Ермак будет общаться с кем-то из ОРДЛО, то фактически он будет общаться с представителями партии власти РФ», – поясняет Александр Антонюк.

Он подчеркивает, Украине следовало сразу делать заявление в Собвезе ООН, что ОРДЛО теперь официально пребывают под дланью РФ. Что совершен аншлюс. И что оттуда стреляют не некие незаконные вооруженные формирования, а – российские войска.

«Но внятной позиции со стороны Украины не было и нет. А если бы мы сделали такое заявление, сделали уведомление в Совбез ООН, то могли бы выносить на повестку дня два вопроса. Первый – забрать у РФ право вето по украинскому вопросу, потому что очевиден конфликт интересов. Второй – если есть угроза вторжения (а она существуют), то надо вводить миротворческую миссию ООН по всей границы между Украиной и РФ, а также на линии разграничения. Так можно тактически, стратегически выиграть этот эпизод, – говорит Александр Антонюк. – Между тем, 18 февраля РФ хочет в Совбезе ООН поднять вопрос о выполнении Украиной Минских соглашений, а также Парижского коммюнике от декабря 2019-го. И мы, похоже, будем занимать непонятную позицию. Оборонную. А тут надо занимать атакующую. И такой момент упускать нельзя. Это – преступная бездеятельность».

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