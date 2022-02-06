Как научить иммунитет бороться со всеми штаммами коронавируса

Ученые рассказали, как иммунитет можно «научить» бороться со всеми вариантами коронавируса, включая Омикрон. Всего для этого требуется 3 контакта с шиповидным белком вируса SARS-CoV-2.

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Получить 3 дозы вакцины против COVID-19;

Переболеть коронавирусом, после чего пройти курс по крайней мере из двух прививок;

Вакцинироваться, а затем инфицироваться COVID-19.

Данные еще раз подтверждают, что 3 дозы вакцины дают значительно лучшую защиту против коронавируса, чем 2 дозы. А людям, которые переболели коронавирусом не только можно, но и нужно вакцинироваться.

Как проводили исследования

С начала пандемии сотрудники университетской больницы TUM Klinikum rechts der Isar, подвержены риску заражения коронавирусом, добровольно согласились на участие в исследовании и регулярно проходили тестирование на наличие инфекции.

Исследователи обнаружили людей, которые заразились SARS-CoV-2 во время первой волны пандемии весной 2020 года и сравнили их со второй группой людей, которые не были инфицированы. Впоследствии обеим группам предложили вакцинироваться против COVID-19 препаратом на основе мРНК от BioNTech-Pfizer.

Всего в когорту вошли 98 переболевших COVID-19 и 73 человека без предварительной инфекции. За участниками наблюдали в течение двух лет.

Помимо этого, исследователи разработали новый тест, который позволяет тщательно анализировать антитела в образцах сыворотки. Как и предполагалось, Омикрон демонстрировал наиболее выраженное уклонение от нейтрализующих антител по сравнению со всеми другими протестированными вариантами вируса.

Омикрону требуется значительно больше антител для предотвращения инфекции. Новый результат нашего исследования заключается в том, что людям нужны три отдельных действия шиповидного белка для создания высокого уровня нейтрализующей активности против всех вариантов вируса, включая Омикрон,

– рассказал руководитель исследования, профессор Ульрике Процтер.

Трижды привитые люди без предшествующей инфекции SARS-CoV-2 имели практически такой же титр и качество нейтрализующих антител против Омикрона как вакцинированные, которые переболели COVID-19.