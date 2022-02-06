Ученые считают, что розмарин может помочь против COVID-19

Так, группа исследователей под руководством ученых из Scripps Research нашла доказательства того, что соединение, которое содержит розмарин, может быть «двусторонним оружием» против коронавируса.

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Результаты эксперимента

Во время экспериментов оказалось, что соединение карнозиновой кислоты может блокировать взаимодействие между внешним «шипом» SARS-CoV-2 и рецепторным белком ACE2, которые использует для проникновения в клетки.

По мере повышения дозировки соединения интенсивность блокировки росла.

Хотя исследование является предварительным, исследователи предполагают, что карнозиновая кислота обладает противовирусным эффектом. По их мнению, что в этой активной форме соединение модифицирует рецептор ACE2 для SARS-CoV-2, делая его неуязвимым для вируса и тем самым блокируя инфекцию.

Карнозиновая кислота является «патологически активированным терапевтическим средством» в доклинических моделях заболевания – неактивным и безвредным в нормальном состоянии, но превращенным в активную форму там, где она должна быть активной,

– заявили исследователи.

Может действовать не только против COVID-19

Кроме этого, команда представила данные предыдущих исследований о том, что карнозинова кислота тормозит мощный воспалительный путь, активный при тяжелом течении COVID-19 и других заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Мы считаем, что карнозиновую кислоту или ее оптимизированное производное необходимо исследовать как потенциально дешевое, безопасное и эффективное средство для лечения COVID-19 и некоторых других заболеваний, связанных с воспалением,

– старший автор исследования, доктор медицинских наук Стюарт Липтон.

В исследовании 2016 года Липтон и его коллеги показали, что карнозиновая кислота активирует противовоспалительный и антиоксидантный сигнальный каскад, называемый Nrf2. Во время исследований на мышах ученые обнаружили доказательства того, что она уменьшает симптомы, подобные болезням Альцгеймера.

Сейчас ученые работают с химиками Scripps Research для более тщательного изучения и тестирования карнозиновой кислоты. Они видят в ней потенциал для лечения заболеваний, связанных с воспалением.