В Боливии обнаружили крупные запасы газа

Скважина Маргарита 10 будет приносить доход 260 млн долларов в год

Новая газовая скважина на месторождении Маргарита-Уакайя станет крупнейшей в Боливии, заявили в госкомпании YPFB.

Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии. Об этом накануне сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter.





«Сообщаем Боливии, что разведка месторождений, которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между департаментами Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 млн кубометров в день», – написал он.

В свою очередь боливийская нефтегазовая госкомпания YPFB заявила, что новая скважина Маргарита 10 станет крупнейшей в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 млн долларов в год.

Напомним, Укргаздобыча начала 2022 год ростом добычи газа на 1,8% или на 21 млн куб. м – до 1,19 млрд куб. м по сравнению с январем предыдущего года.

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