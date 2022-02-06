Тина Кунаки позировала в дерзких нарядах для Miaou

Хотите вы того или нет, но джинсы и юбки с низкой посадкой — главный тренд 2022 года, от которого не скрыться. Рекомендуем уже сейчас качать пресс, чтобы не ограничивать себя в выборе нарядов этим летом. Ну а если вы готовы оголить свой живот прямо сейчас, то обратите внимание на новую коллекцию Miaou, лицом которой стала Тина Кунаки.





В лукбуке модель позирует во всевозможных атласных корсетах, очень маленьких юбках и заниженных джинсах в сочетании с широкими ремнями, украшенными массивными пряжками. Помимо этого, в коллекцию вошли цветочные топы, укороченные кардиганы и облегающие брюки.

Elle