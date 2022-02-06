В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравир: что известно о лекарствах

До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тысяч курсов препарата. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Работу над контрактированием Молнупиравира мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с болезнью и сохранят жизнь пациентам из групп риска,

– написал глава министерства.

Что известно о Молнупиравире

Это таблетки, которые производит компания Merck Sharp & Dohme. Поскольку препарат удобен в хранении, его легко транспортировать.

Молнупиравир уже разрешили для экстренного применения в США, ЕС, Японии, Великобритании и других странах.