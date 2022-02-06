В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о вторжении в Украину

Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о вторжении России в Украину, заявил, что «любая искра» в напряженной ситуации опасна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о вторжении РФ в Украину демонстрирует, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность. Об этом сообщает ТАСС.





«Вряд ли это могло быть провокацией, вряд ли это была провокация — здесь не следует преувеличивать», — сказал Песков.

Он отметил, что само агентство уже принесло извинения за ложную публикацию.

«Подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона, потому что именно эти заявления, именно действия по стягиванию войск к нашим границам и так далее, именно действия по ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями — они ведут именно к такой напряженности, а во время такой напряженности любая искра чрезвычайно опасна», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По поводу публикации Bloomberg также высказалась представитель МИД России Мария Захарова.

«Много раз видели, как западники портят Олимпиаду, но это придумали настоящие извращенцы, готовые на все», — заявила Захарова.

Напомним, американское агентство Bloomberg в пятницу, 5 февраля, опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторгается в Украину», а затем признало ошибку и удалило публикацию.

РФ планирует марионеточный режим в Украине — СМИ