Медики назвали различия между пациентами, инфицированными различными штаммами COVID-19

В конце февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 только началась, сеть медицинских учреждений The Methodist Hospital System в Хьюстоне (штат Техас) запустила масштабный проект популяционной геномики, предназначенный для секвенирования всех образцов SARS-CoV-2, собранных у пациентов, находящихся на лечении в местных учреждениях.

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Таким образом эксперты хотели изучить развитие эпидемии в Хьюстоне, в котором проживает около 7,2 миллиона человек. Это четвертый по величине город США и самый этнически разнообразный мегаполис в стране. Сейчас в базе есть образцы более 70 тысяч больных.

Недавно ученые провели сравнительный анализ инфицированных штаммами Омикрон, Дельта и Альфа. Всего в исследование вошла информация о 40 991 человеке.

Чем отличаются пациенты

Как выяснилось, пациенты с Омикроном были на несколько лет моложе пациентов с Альфа или Дельта: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины.

пациентов с Альфа или Дельта: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины. К тому же инфицированные Омикроном реже нуждались в госпитализации, а если и попадали на лечение в больницы, то проводили там значительно меньше времени : 3,2 дня вместо 5,1 дня в случае с Альфа и 5,4 дня при дельте.

: 3,2 дня вместо 5,1 дня в случае с Альфа и 5,4 дня при дельте. За исследуемый период умерли 38 Омикрон-пациентов, то есть выздоровели 99,1% против 170 умерших с Альфа (выздоровели 94,6%) и 839 с Дельтой (выздоровели 94,7%). Лишь один пациент с Омикроном нуждался в экстракорпоральной мембранной оксигенации (инвазивный метод насыщения крови кислородом), 49 – ИВЛ.

Важный момент – вакцинация

Пациенты, инфицированные Омикроном, чаще были вакцинированы: только 1 815 человек (40,6%) не прошли вакцинацию против 11 415 пациентов с Дельтой (72,6%). А во время Альфа-волны полный курс вакцинации на момент инфицирования прошел лишь 101 человек (3,2%).

156 пациентов (3,5%) подхватили Омикрон как минимум через неделю после первой прививки, 1 786 (40%) – через 14 дней после второй, 711 (15,9%) – через две недели с момента введения бустерной дозы. Что касается дельты, то цифры таковы: 494 (3,1%) заразились через неделю после первой прививки, 3 679 (23,4%) – 2 недели после второй и 140 (0,9%) после бустера.

Также ученые проверили все полные последовательности генома из их базы данных. У двух пациентов обнаружили субвариант Омикрона BA.2 (Стелс-Омикрон), который только начал распространятся по миру, но уже доминирует в некоторых странах.