Канье Уэст подарил возлюбленной-актрисе пять сумок Birkin

Как Джулия Фокс отметила свой 33-й день рождения?
Канье Уэст просто не перестает удивлять своей щедростью всех вокруг. Что он в очередной раз продемонстрировал на праздновании дня рождения своей новой возлюбленной — Джулии Фокс.
Так, в честь 33-летия (по другим данным — 32) голливудской звезды Йе преподнес ей необычный сюрприз — подарил заветную сумку Hermès Birkin не только имениннице, но и четырем ее лучшим подругам. При этом стоимость каждого аксессуара стартует от 10 000 долларов.
«Йе прилетел в Нью-Йорк на ее день рождения, а затем улетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы закончить работу над новым альбомом», — сообщил инсайдер, близкий к паре, изданию New York Post.
Это далеко не первый раз, когда рэпер хочет впечатлить Фокс своими дорогостоящими подарками; напомним, что на самое первое свидание он преподнес ей гостиничный номер, «наполненной одеждой». В том числе ее образ на день рождения — черный латексный бра, брюки на экстремально низкой талии и кожаный плащ, как из «Матрицы».
Elle