Канье Уэст подарил возлюбленной-актрисе пять сумок Birkin

Так, в честь 33-летия (по другим данным — 32) голливудской звезды Йе преподнес ей необычный сюрприз — подарил заветную сумку Hermès Birkin не только имениннице, но и четырем ее лучшим подругам. При этом стоимость каждого аксессуара стартует от 10 000 долларов.

«Йе прилетел в Нью-Йорк на ее день рождения, а затем улетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы закончить работу над новым альбомом», — сообщил инсайдер, близкий к паре, изданию New York Post.