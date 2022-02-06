Фахівці виявили ще одну корисну властивість оливкової олії

На розвиток серцево-судинних захворювань впливає безліч факторів: генетика, спосіб життя, інші захворювання. Фахівці вважають, що поліпшити здоров’я серця і знизити ризик можуть певні продукти.

У дослідженні, опублікованому в Science Direct, вчені відзначають, що споживання оливкової олії знижує ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, вони з’ясували, чи є зв’язок між вживанням продукту і загальною смертністю, а також смертністю від конкретних причин.





“Більш високе споживання оливкової олії було пов’язано зі зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 19%, зниженням ризику смертності від раку на 17%. На 29% нижче ризик смертності від нейродегенеративних захворювань”, – зазначили автори дослідження.

За їхніми даними, заміна вершкового масла, майонезу і маргарину на еквівалентну кількість оливкової олії була пов’язана зі зменшенням ризику загальної та причинно-специфічної смертності на 8-34%. При цьому ніяких істотних асоціацій при порівнянні оливкової олії з іншими рослинними оліями не спостерігалося.

Фахівці Клівлендської клініки (Cleveland Clinic) нагадали і про інші переваги оливкової олії. Так, воно може сприяти зниженню рівня ЛПНЩ-холестерину (його також називають “поганим” холестерином) і підвищенню рівня ЛПВЩ-холестерину (“хорошого”) при його використанні замість насичених жирів, таких як вершкове масло.

Крім того, оливкова олія містить бета-каротин, вітаміни A, E, D і K, а також багато інших корисні для здоров’я поживні речовини, які, згідно з дослідженнями, благотворно впливають практично на всі функції організму. При цьому фахівці нагадали, що важливо контролювати кількість вживаної оливкового олії.

ukrhealth