Сценарист студии «Квартал 95» Александр Эллерт осенью прошлого года окончательно прекратил отношения с украинской актрисой Ксенией Мишиной.

После разрыва шоумен на время пропал из социальных сетей. Впрочем, Александр рассказал, что сейчас переживает сложный период в жизни.





«Куда я исчез? Все одновременно свалилось на голову… Личные проблемы, попал на деньги», — поделился шоумен.

Александр Эллерт заговорил о депрессии / instagram.com/ellert_a

На Telegram-канале INSTAМАНИЯ Эллерет заговорил о депрессии. Шоумен даже планировал улететь в Америку, чтобы сменить атмосферу. Впрочем, рейс отменили, а Александр, в свою очередь, потерял немало денег.

«Было достаточно причин, чтобы улететь в Америку на неопределенный срок: сменить атмосферу, покайфовать. Но я остался в Киеве. Все хорошо, живем дальше, кайфуем здесь!» – поделился Эллерт.

ТСН