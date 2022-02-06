Топ-модели Жозефин Скривер и Жасмин Тукс запустили бренд «полезной» одежды

Знаменитые модели Victoria’s Secret — Жозефин Скривер и Жасмин Тукс — уже давно дружат не только семьями, но и капиталами и интересами. В 2016 году они даже завели совместный аккаунт в инстаграме @joja, посвященный дружбе и фитнесу. Для справки: Jo и Ja — первые буквы их имен.

Новый этап в карьере, который выводит их виртуальный блог на новый уровень, — первая коллекция спортивной одежды JoJa. «Жозефин и я работаем в индустрии моды последние 12 лет нашей жизни. Мы видели и знаем все тонкости того, что происходит за кулисами этой сферы, — рассказала Тукс в интервью светскому разделу New York Post. — Нас всегда очень вдохновляла мода, а также фитнес. Поэтому мы подумали, что нам будет действительно интересно объединиться и создать JoJa как бренд, сочетающий две эти страсти вместе».

И глядя на роскошные подтянутые фигуры моделей, этому утверждению веришь безоговорочно!

Дебютная коллекция состоит пока из восьми предметов (лучше всего они подходят для бега, йоги и пилатеса) в различных цветовых решениях. При этом сами Жасмин и Жозефина выступают здесь за разнообразие: линейка их одежды представлена в диапазоне от XS до 2XL.

Elle