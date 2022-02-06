Фахівці назвали корисні властивості популярної ягоди

Журавлина в основному складається з вуглеводів і клітковини і містить близько 90% води. Також вона багата антиоксидантами і різними вітамінами, в тому числі C, E і K.

Про користь журавлини йдеться на сайті Клівлендської клініки (Cleveland Clinic).





Запобігає карієсу

Згідно з дослідженнями, речовини, що містяться в журавлині, відповідають за запобігання утворенню бактерій у роті. Крім того, ця ягода може знизити ризик розвитку не тільки карієсу, але і захворювань ясен.

Зменшує запалення

Журавлина має протизапальну дію завдяки великій кількості антиоксидантів, особливо антоціанів і флаванолів. “Було показано, що антиоксиданти знижують ризик деяких хронічних захворювань, тому що вони можуть допомогти зменшити запалення в нашому організмі”, – відзначають фахівці.

Покращує здоров’я серця

Підвищений вміст холестерину в крові є одним з факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Згідно з деякими дослідженнями, журавлина потенційно може допомогти поліпшити ліпідний профіль людини за рахунок підвищення рівня ЛПВЩ-холестерину (його також називають “хорошим” холестерином) і зниження рівня ЛПНЩ-холестерину (“поганого”).

Підтримує здоров’я травної системи

Проантоціанідіни типу а, які містяться в журавлині, можуть допомогти зменшити кількість шкідливих мікробів, що живуть в товстій кишці. Також не виключено, що журавлина може запобігати раку товстої кишки і шлунково-кишкового тракту. Однак для доказу цієї властивості ягоди необхідно провести більше досліджень.

ukrhealth