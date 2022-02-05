Цей популярний напій вважається корисним, але він викликає рак

Рак важко піддається лікуванню, проте поширення ракових клітин по організму можна запобігти, запевняє автор статті в Daily Express. На доказ своїх слів він посилається на дослідження, яке встановило зв’язок між одним напоєм і ризиком виникнення цього захворювання. Небезпека в тому, що багато хто помилково вважає цей напій корисним для здоров’я.

Рак важко піддається лікуванню, оскільки ракові клітини неконтрольовано діляться і поширюються по всьому організму. Проте ви можете попередити його розвиток і знизити ризик захворювання ним. Дослідження, опубліковане в British Medical Journal, виявило значний зв’язок між певним видом фруктового соку і загальним ризиком розвитку раку.





Рак-це люта сила. На відміну від звичайних клітин, ракові безконтрольно ростуть і діляться. Ця проліферація має тенденцію поширюватися з вихідного ділянки на інші частини тіла, що робить лікування не надто ефективним. Проте можна зробити деякі кроки, щоб заздалегідь запобігти зростанню ракових клітин.

Зв’язок між раціоном харчування і ризиком розвитку раку важко встановити, оскільки на кінцевий результат можуть впливати багато факторів.

Проте з роками були виявлені тісні зв’язки між конкретними продуктами харчування та ризиком розвитку раку.

Один з найбільш тривожних висновків був зроблений в дослідженні, опублікованому в British Medical Journal.

Стаття під назвою “споживання солодких напоїв і ризик розвитку раку: результати проспективної когорти NutriNet-Santé” розповідає про те, що фруктові соки в чистому вигляді (100-відсоткові) в значній мірі пов’язані із загальним ризиком розвитку раку.

Автор статті Елой Шазелас з центру епідеміологічних та статистичних досліджень Сіте в Сорбонні, Франція, і його команда вивчили зв’язок між споживанням солодких напоїв і різними формами раку у 101 257 дорослих французів, середній вік яких становив 42 роки.

Дослідники використовували дані проекту NutriNet-Santé, в якому основна увага приділяється зв’язку між харчуванням і станом здоров’я.

Продукти харчування, які вони досліджували, включали “напої з додаванням цукру”, такі як безалкогольні напої, сиропи, фруктові соки, 100-відсоткові фруктові соки без додавання цукру, солодкі напої на молочній основі, спортивні напої та енергетики.

Вчені також вивчили штучно підсолоджені напої, тобто “всі напої, що містять некалорійні підсолоджувачі, такі як дієтичні безалкогольні напої, сиропи без цукру і дієтичні напої на основі молока”.

За допомогою цілодобових онлайн-опитувань про їжу, дослідники оцінили споживання учасниками 3300 різних видів продуктів і напоїв.

Крім того, клінічне спостереження за учасниками тривало близько дев’яти років. Протягом цього періоду дослідники вивчали ризик розвитку “загального раку молочної залози, простати та колоректального раку”.

Пан Шазелас та його колеги враховували потенційні спотворюючі фактори, такі як вік, стать, освіта, спадковий ризик захворювання на рак, а також повсякденні звички, такі як куріння та регулярні фізичні вправи.

Що з’ясували дослідники?

Вони виявили, що вживання солодких напоїв “значно підвищує” ризик розвитку раку в цілому.

Вони також з’ясували, що вживання штучно підсолоджених напоїв не має впливу на ризик розвитку раку.

Проте виявилося, що 100-процентнийфруктового соку “тісно пов’язаний” з ймовірністю виникнення захворювання.

“У цьому великому проспективному дослідженні ми виявили зв’язок між споживанням солодких напоїв та ризиком розвитку раку в цілому та раку молочної залози”, — підсумували вони.

Дослідники додали: 100-відсоткові фруктові соки також “серйозно впливають на ризик розвитку раку”. Вони визнали, що з дослідження поки не слід робити остаточних висновків.

“Ці результати потребують повторного та інших масштабних проспективних досліджень”.

Вони припустили, що солодкі напої, широко популярні в західних країнах, можуть являти собою фактор ризику, на який можна вплинути з метою попередження розвитку раку.

До загальних симптоми раку, на які негайно слід звернути увагу, відноситься незрозуміла біль і ломота в тілі, сильна нічна пітливість і значна втрата ваги.

ukrhealth