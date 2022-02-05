Mercedes-AMG G63 VS Toyota LC Prado: внедорожный дрэг (видео)

Автомобиль Mercedes-AMG G 63 чаще можно встретить в фешенебельных районах, чем на бездорожье. Но это совсем не означает, что он вовсе утратил свои качества.

Источник: avtoblog.ua

Блогеры ютуб-канала CarWow протестировали немца на скоростном подъеме по грунтовому холму. Для усложнения испытания заряженному внедорожнику выставили конкурента — утилитарный Toyota Land Cruiser Prado.





Немецкий внедорожник укомплектован двигателем V8 твин-турбо объемом 4 литра мощностью 585 лошадиных сил, АКПП и системой полного привода.

Король сафари — Toyota Land Cruiser Prado оснащен турбодизелем объемом 2,8 литра мощностью 204 лошадиных силы, понижающей передачей, блокировкой центрального дифференциала.

Для определения короля холма внедорожники сравнили в дрэг-рейсинге в гору.

Стоит добавить, что Toyota Land Cruiser Prado стоит в 4 раза дешевле, чем Mercedes-AMG G 63. Японец оценивается примерно в 37тыс. фунтов стерлингов, а немец – 157.