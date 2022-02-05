РФ готовит провокацию на границе?

Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео.

В США рассказали о новом плане российских провокаций на границе с Украиной. Министерство обороны США заявило, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись нападения на людей, которую можно будет использовать как предлог для атаки на Украину. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что такой ролик может представлять собой «очень натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать трупы и актеры, изображающие людей в трауре, а также кадры разрушенных объектов».





Слово за пропагандой

Ранее представители американской администрации говорили журналистам, что в ролике также может быть показана военная техника, представленная как украинская, а также взрывы. «Задача появления такого видео — подчеркнуть угрозу безопасности России и оправдать военные операции», — сказал источник в Вашингтоне.

Против кого именно может быть направлено такое «фальшивое нападение», не сообщается, однако газета New York Times, пишет, что речь может идти либо об «атаке» на российской территории, либо против русскоязычных жителей на востоке Украины.

Американские чиновники говорят, что обнародуют эту информацию, чтобы предотвратить такое развитие событий. «Мы точно не уверены в том, что Россия пойдет по этому пути, но мы знаем, что это одна из рассматриваемых возможностей», — сказал в эфире MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США так: «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило».

Не первый раз

В последние недели американские и британские чиновники уже не впервые говорят о намерении России создать предлог для вторжения в Украину. Во всех этих случаях речь шла о крайне необычном обнародовании совершенно секретной информации, однако цель всегда была очевидной: предупредить Россию, что за ее планами тщательно следят.

В середине января Кирби заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны, чтобы создать таким образом предлог для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это вбросом и информационным давлением.

Москва настаивает, что не намерена начинать агрессию против Украины, а передвижения российских войск на российской же территории не должны никого заботить.

korrespondent.net