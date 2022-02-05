Почему Омикрон протекает легче, происхождение COVID: новости о коронавирусе 5 февраля

Новости о коронавирусе в Украине 5 февраля

Актуальная статистика заболевания

Источник: МОЗ

За сутки 5 февраля в Украине выявили 42 533 новых больных коронавирусом. Такие высокие показатели наблюдаются уже несколько дней подряд. Среди инфицированных 920 медработников и 4 268 детей. Так, количество детей, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на него, за месяц выросло почти в 4 раза.

Важно Вакцинация при онкологии, почему исчезает обоняние: новости о коронавирусе 4 февраля

Также за прошедшие сутки в больницы попали 3 918 людей с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, скончались еще 185 пациентов. Зато выздоровели 9 628 украинцев.

Темпы тестирований за сутки

За сутки лаборатории провели 164 456 тестов на определение коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 91 875, ИФА – 7 192 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 65 389.

Внимание! Информация о количестве новых случаев COVID-19 в регионах будет доступна позже. Следите за обновлениями.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 256 208 случаев заболевания. По состоянию на 4 февраля выздоровели 3 669 979 человек.

К сожалению, жертвами коронавируса стали 101 168 жителей страны.

Темпы вакцинации

Источник: МОЗ

В Украине темпы вакцинации продолжают расти. За сутки 4 февраля в Украине 76 350 человек привились против COVID-19.

Актуально Второй день подряд в Украине более 40 тысяч COVID-больных: неутешительная статистика

Первую дозу получили 22 352 человека. Тогда как вторую – 29 708 украинцев. Еще дополнительную дозу получили 617 человек, а бустерную – 23 673 человека.

Прививки проводили 932 мобильные бригады по иммунизации, 3 183 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы прививок

С начала вакцинальной кампании прививали 15 442 559 человек, из них:

получили первую дозу – 15 442 557 людей;

две дозы – 14 758 350;

дополнительную – 20 040 людей;

бустерную дозу – 444 730 человек.

Всего провели 30 665 677 прививок.

К слову Врач сказал, кто прежде всего должен вакцинироваться от коронавируса

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,

Coronavac – 4 941 459,

AstraZeneca –1 636 590,

Moderna – 1 526 553,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 5 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 5 февраля в мире выявили более 391 миллиона больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Бразилия.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

В Стамбуле мужчина уже более года отбывает карантин

Источник: Daily Sabah

Житель Турции Музаффер Каясан может быть рекордсменом по длительности периода заражения среди всех пациентов с COVID-19 в стране. С 2020 года у 56-летнего мужчины 78 раз был положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Больше здесь В Стамбуле мужчина уже более года находится на карантине: сдал 78 положительных тестов

Австрия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Источник: Der Standard

Закон об обязательной вакцинации против COVID-19 вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Согласно закону, вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро.

Исследование коронавируса

Ученые требуют нового расследования происхождения COVID-19

Источник: ABC News

После начала Олимпиады в Пекине группа международных ученых вновь призвала к «всестороннему международному расследованию» происхождения COVID-19. Они убеждены, что это как раз будет «настоящим выражением олимпийских ценностей». Соответствующее письмо направили с требованием к большей прозрачности от китайского правительства.

Почему до сих пор неизвестно, откуда взялся COVID До сих пор не сделали окончательного вывода относительно того, откуда взялся COVID-19, поскольку международные органы здравоохранения и разведка США остановились на двух теориях: появился ли вирус от естественного распространения из животных, или вследствие случайной утечки лабораторного эксперимента в Ухане, Китай. Эксперты говорят, что на выявление происхождения COVID-19 могут потребоваться годы, даже при условии полного международного сотрудничества и неповрежденного следа научных доказательств.

Дефицит витамина D в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19

Источник: EurekAlert

Наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили проанализировать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет до COVID-19, и сравнили их с течением болезни. Их работа доказывает, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Почему Омикрон переносится легче

Источник: New England Journal of Medicine

Почти сразу с момента появления штамма Омикрон стало ясно, что на фоне дельты этот вариант несколько мягче – болезнь протекает легче и быстрее, не поражая легкие. Мягкое течение Омикрона, вероятно, связано с более сильным коллективным иммунитетом, а не со свойствами вируса.