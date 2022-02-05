3 намазки на хлеб, которые выручат в любой ситуации

Сегодня приготовим 3 намазки, которые давно уже всем знакомы и любимы! Эти быстрые бутербродные намазки выручат в любой ситуации!

Рецепты:

1. Закуска «Белочка» (Еврейская намазка)

яйцо — 3 шт.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

хлеб — 1 шт.

сырок плавленый — 2 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

майонез — 1-2 ст.л.

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2. Намазка на хлеб из сардин

яйцо — 3 шт.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

лук — 1 шт.

сардины — 1 банка

майонез — 1-2 ст.л.

3. Селедочная намазка

морковь — 1 шт.

плавленый сырок — 2 шт.

селедка — 100 г

масло сливочное — 80 г

Приготовление: