3 намазки на хлеб, которые выручат в любой ситуации

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Сегодня приготовим 3 намазки, которые давно уже всем знакомы и любимы! Эти быстрые бутербродные намазки выручат в любой ситуации!

Рецепты:

1. Закуска «Белочка» (Еврейская намазка)

  • яйцо — 3 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу
  • хлеб — 1 шт.
  • сырок плавленый — 2 шт.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • майонез — 1-2 ст.л.

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2. Намазка на хлеб из сардин

  • яйцо — 3 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу
  • лук — 1 шт.
  • сардины — 1 банка
  • майонез — 1-2 ст.л.

3. Селедочная намазка

  • морковь — 1 шт.
  • плавленый сырок — 2 шт.
  • селедка — 100 г
  • масло сливочное — 80 г

Приготовление:

 