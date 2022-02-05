3 намазки на хлеб, которые выручат в любой ситуации

Сегодня приготовим 3 намазки, которые давно уже всем знакомы и любимы! Эти быстрые бутербродные намазки выручат в любой ситуации!
Рецепты:
1. Закуска «Белочка» (Еврейская намазка)
- яйцо — 3 шт.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
- хлеб — 1 шт.
- сырок плавленый — 2 шт.
- чеснок — 1-2 зубчика
- майонез — 1-2 ст.л.
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2. Намазка на хлеб из сардин
- яйцо — 3 шт.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
- лук — 1 шт.
- сардины — 1 банка
- майонез — 1-2 ст.л.
3. Селедочная намазка
- морковь — 1 шт.
- плавленый сырок — 2 шт.
- селедка — 100 г
- масло сливочное — 80 г
Приготовление: