В Черновцах умерла молодая врач: ей не исполнилось и 30 лет — svezhie-novosti-chernovcov

Анастасия работала невропатологом в больнице. Ей было 28 лет. О ее смерти сообщили в самом медучреждении.
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4 февраля коллектив Черновицкой областной клинической больницы понес невосполнимую потерю. На 28 году жизни перестало биться сердце врача-невропатолога неврологического подразделения Пятковской Анастасии Юрьевны,
– говорится в заметке.
Коллеги умершей написали, что «ушел из жизни молодой человек прекрасной души, открытого и доброго сердца».
«Не хватает слов, чтобы передать тоску, которая коснулась не только семьи, но и коллег», – добавили сотрудники.
О причинах смерти врача не сообщается.
Что известно о жизни врача
- Анастасия начала работать в 2016 году.
- Она закончила Буковинский государственный медицинский университет. Впоследствии ее зачислили на интернатуру по специальности «Неврология» в третье отделение Черновицкой областной психиатрической больницы.
- После окончания интернатуры в 2018 году начала работать врачом-неврапотологом в этом же отделении.
- А с ноября 2020 года продолжила свою врачебную деятельность в ОКНП «Черновицкая областная клиническая больница», где и работала до сих пор.
«В памяти коллег Анастасия Юрьевна навсегда останется вечно молодой и жизнерадостной, доброжелательной коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела», – добавили в заметке.
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Пользователи соцсетей в своих многочисленных комментариях выражают искренние соболезнования родственникам и близким умершей
- «Искренние соболезнования родным и близким! В моей памяти красивая, умная, искренняя… все душевные качества соответствовали врачебной деятельности! Земля пухом!».
- «Искренние соболезнования коллективу и родным… Царство Небесное…».
- «Искренние соболезнования семье и всем, кто знал Анастасию Юрьевну. Ушла из жизни врач с необычайно чутким сердцем. Вечная память и Царство Небесное!».
- «Беда. Пусть с Богом почивает».
- «Ей еще бы жить и жить…».