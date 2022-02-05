Закон 5572 о роялти от авторского права – почему его пытаются блокировать

Недавно было обнародовано письмо Уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой к Президенту Украины с призывом не подписывать Закон №5572 об авторском праве и распределении доходов от него, которое, по словам Русланы Лыжичко, противоречит Конституции Украины и нарушает экономические права авторов. По этому поводу возникает два вопроса: почему представители оппозиции так активно пытаются помешать вступлению в силу данного законопроекта и почему омбудсмен по правам человека решает проблемы бизнеса?

Следовательно, по каждому вопросу бесстрастно и по факту.

Есть ли нарушения

В очередной раз Руслана и ее сообщники пытаются воспрепятствовать подписанию Президентом Закона №5572, который был принят еще 15 декабря 2021 года. Была попытка 25 января 2022 г. отменить данное решение постановлением от Л. Буймистера, но депутаты проголосовали против и закон был передан 26 января 2022 г. на подпись Президенту. Тогда Руслана Лыжичко обращается к Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, заявляя о мифических нарушениях. Наблюдая все эти действия, возникает только один вопрос: «Нужно ли вести такую широкомасштабную кампанию против закона, если есть уверенность в репрезентативности своей ОКУ и готовность к новому публичному конкурсу по аккредитации?»

Учитывая известные нарушения прошлых «псевдоконкурсов», вызвавших возмущение участников сферы коллективного управления, ответ на последний вопрос практически ясен. Кроме авторов за новые конкурсы по аккредитации выступают и представители бизнеса: Европейская бизнес ассоциация отмечает, что «Конкурсы для определения аккредитованных ОКУ должны проходить только после обновления аккредитационной комиссии» .

Но возвращаясь к письму омбудсмена, разберем претензии к закону №5572. Первой упоминается статья 41 КУ: «Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности».

Цель Законопроекта №5572 состоит в предоставлении возможности авторам пользоваться результатами своей интеллектуальной и творческой деятельности в полном объеме. И в нем нет никаких ограничений для авторов и исполнителей по распоряжению их прав интеллектуальной собственности, определенного всеми законами Украины. Более того, до осуществления нового конкурса по аккредитации он разблокирует работу всех аккредитованных ранее ОКУ для проведения сбора и распределения роялти. Следовательно, это заявление о нарушении статьи 41 КУ не соответствует действительности.

Следующим отмечается Статья 54 КУ: «Гражданам гарантируется свобода литературного, художественного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, нравственных и материальных интересов, возникающих в связи с разными видами интеллектуальной деятельности».

Если прочитать закон №5572 полностью, то можно прийти к выводу, что в нем вообще речь не идет об ограничении любых свобод. Его действие направлено только на отмену результатов проведенных конкурсов по аккредитации ОКУ в 2020 году. Возможно, именно это так смущает Руслану и Ко. Вероятно, таким образом они теряют тотальный контроль над музыкальной сферой и разрушаются уже известные «теневые схемы». Известно, что правоохранительные органы начали ряд расследований, направленных на защиту авторских прав и финансовых интересов авторов. Именно поэтому представители оппозиции, также известные, как «посредники» между пользователем и автором, под представительством Русланы, всеми силами блокируют подписание законопроекта №5572.

Хочется подчеркнуть, что Закон №5572 не только не нарушает Конституции Украины, а наоборот нацелен на установление честных правил в сфере коллективного управления и очищение ее от серых схем, а также налаживание прозрачного механизма движения авторских денег.

О конструктиве Уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой и его соответствии Букве Закона

То, что у каждого гражданина Украины есть конституционное право обратиться к омбудсмену по правам человека и заявить о нарушении его прав, не подлежит сомнениям. И то, что Руслана Лыжичко обратилась к Людмиле Денисовой, вполне законно, не смотря на предварительно описанные ложные основания. Но то, как отреагировало должностное лицо, вызывает по меньшей мере удивление.

Ведь Уполномоченный по правам человека имеет право либо вносить предложения по совершенствованию законодательства Украины в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина или направлять в соответствующие органы акты реагирования Уполномоченного в случае выявления нарушений прав и свобод человека и гражданина для принятия этими органами мер (п.3.1 и п.11 отв.Статья 13 КУ). К тому же письмо не является ни представлением, ни предложением по усовершенствованию законодательства, так как закон еще не подписан. Из этого вывод, что законные основания для подобной реакции отсутствуют.

И «вишенка на торте» – Статья 17 КУ, определяющая последовательность действий Уполномоченного по правам человека при обращении к нему. При рассмотрении обращения должностное лицо:

1) открывает производство по делу о нарушении прав и свобод человека и гражданина;

2) разъясняет меры, которые должно принять лицо, подавшее обращение Уполномоченному;

3) направляет обращение за принадлежностью в орган, в компетенцию которого относится рассмотрение дела, и контролирует рассмотрение этого обращения.

Но при обращении Р. Лыжичко почему-то игнорируется законный порядок действий и пишется письмо, в котором, кстати, в резолютивной части не указано, на основании каких норм закона Уполномоченная обращается к Президенту Украины. К тому же, в письме Людмила Денисова ссылается не на собственную позицию или выводы, а на слова Русланы и позицию управлений ВРУ.

Реакция представителей союза авторов Украины и мира

«Я вчера был поражен новостью, которая просто шокировала меня и моих юристов. Оказывается, омбудсмен по правам человека может решать вопросы бизнеса и влиять на принятие Законов Украины. соответствие правам человека, уже проголосованное и даже неудачная попытка его отмены, но все это не принимается во внимание Мы, авторы, граждане Украины, а также авторы мира, которых представляет крупнейшее авторское сообщество страны ОО «УААСП», ждем от Украинского Государства дальнейших законодательных и управленческих решений для наведения порядка «, – отметил Валерий Харчишин, генеральный директор ОО «УААСП», в своем блоге.

Он отметил также, что представители авторов также обратились к Уполномоченному Верховной Раді по правам человека Людмиле Денисовой с призывом отозвать обращение, так как оно содержит признаки лоббирования интересов определенной группы лиц, использующей институт Уполномоченного в собственных меркантильных целях. Но предложили в следующий раз, перед осуществлением обращений к Президенту, учитывать мнение и позицию других участников сферы коллективного управления. Для всестороннего и объективного понимания процессов и дальнейшего незаангажированного формирования собственной позиции по вопросам авторского права в Украине.