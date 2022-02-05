Агентство Bloomberg опубликовало новость о вторжении России в Украину

Около полуночи на сайте издания Bloomberg появилась новость с заголовком по вторжению России в Украину, которая была опубликована случайно из-за ошибки на сервере. Однако читатели издания успели заметить такое громкое заглавие.

Заявление редакции Bloomberg

Заголовок «Live: Russia Invades Ukraine» (Вживую: Россия вторглась в Украину) исчез через 30 минут с сайта издания. После нескольких часов после опубликованной новости редакция написала на сайте заявление по поводу того, что произошла досадная ошибка. Bloomberg извинился за недоразумение и сообщил, что планирует проведение расследования по ошибке.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и название «Россия вторгается в Украину» было случайно опубликовано сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», – говорится в сообщении.

Россия уже успела отреагировать на случайно опубликованную новость. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная случайность «говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада». Песков также подчеркнул, что теперь в Кремле «термин фэйк-ньюз могут заменить на Блумберг-ньюз».

Как сообщали ранее «Комментарии», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку отношениям между российским и украинским народом. Он отметил, что в Украине увеличилось количество людей, которые «ненавидят россиян». Пресс-секретарь Путина отметил, что украинцы и россияне — это «родственники», но в последнее время среди граждан Украины значительно увеличился процент враждебно относящихся к России и самим россиянам. Такое явление есть, и в России это знают.

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