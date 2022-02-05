Дефицит этого витамина в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19

Они также продемонстрировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. Впервые ученые включали оценку уровня витамина D до заражения.

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Фактор тяжелого течения недуга

Наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили проанализировать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет к COVID-19, и сравнили их с течением болезни.

Их работа в очередной раз доказывает, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Детали эксперимента

Помимо важной роли в здоровье костей, витамин D ассоциируют с пользой при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции, поскольку он играет важную роль в стимулировании иммунного ответа.

Израильские ученые продемонстрировали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1 176 человек.

Неожиданные результаты

Оказалось, что дефицитные состояния (менее 20 нанограмм на миллилитр) в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19 по сравнению с показателями 40 нанограмм на миллилитр.

Смертность на фоне дефицита составила 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%.

Это означает, что низкий уровень витамина D в значительной степени способствует тяжести и смертности от COVID-19,

– подытожили авторы.

Справка. Все данные скорректировали с учетом пола, возраста, хронических заболеваний и других факторов, потенциально влияющих на результат.

Из других исследований известно, что оптимальный уровень витамина D снижает риск рака кишечника на 50%, а дефицит увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний вдвое.

Кому следует проверить витамин D

В группе риска находятся:

людям с ожирением, у которых индекс массы тела выше 35;

вегетерианцам и веганам;

людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени;

пожилым людям.

Подчеркнем! Самостоятельно принимать любые витамины, в частности витамин D в чистом виде не стоит: большая дозировка может наоборот навредить. Сперва проконсультируйтесь с врачом, который назначит соответствующие анализы. Уже на основе них назначит лечение, если это необходимо.