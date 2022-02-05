Можно ли действительно считать Омикрон легкой версией COVID-19

Американские ученые размышляют, действительно ли штамм Омикрон можно считать «более мягким» вариантом коронавируса. Однако сторонники такой версии просто забывают о главном факторе.

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Справка. Как отмечали медики, риск госпитализации или попадания в отделение интенсивной терапии с Омикроном может быть на 80% ниже того, что наблюдали при Дельта-варианте.

Однако во всем мире с декабря заболеваемость резко поползла вверх, сфера здравоохранения испытывает нагрузки – заражаются и привитые, и переболевшие.

Ученые объяснили «мягкость» Омикрон-штамма

Одним из важных факторов, которым следует руководствоваться при интерпретации степени тяжести Омикрона – это уровень иммунитета населения.

«Мягкость» нового штамма объясняется именно более сильным коллективным иммунитетом, а не свойствами самого вируса,

– считает Уильям Ханадж, доцент эпидемиологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Например, после трех предыдущих волн Южная Африка сообщила о самом низком ежедневном показателе случаев коронавируса. Считается, что ключевым моментом стали иммунитет, приобретенный во время предыдущих волн (особенно Дельта-штамма) и программа вакцинации.

«Так, Омикрон пришел в Южную Африку, когда у нее был показатель иммунитета выше, чем при любом предыдущем варианте SARS-CoV-2. Особенно среди людей, которые испытывали бы наибольший риск тяжелых результатов», – отметили ученые.

Итак, сегодня множество людей, зараженных Омикроном, будут обладать иммунитетом к SARS-CoV-2 по следующим причинам:

потому, что большая часть населения имеет иммунитет (вследствие вакцинации или перенесенного COVID-19);

поскольку новый вариант легче обходит защиту антител и чаще заражает переболевших и привитых.

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Выводы сделать сложно

Поэтому усиление коллективного иммунитета затрудняет сравнение тяжести предыдущих штаммов и Омикрона. Также ожидается, что люди с приобретенным иммунитетом столкнутся с менее тяжелыми последствиями недуга.

Омикрон vs Дельта: другие предположения

Лишь в нескольких работах были попытки смоделировать тяжесть Омикрона по сравнению с Дельтой для тех, кто не имеет иммунитета.

Выяснилось, что новый вариант примерно на 75% чаще приводил к госпитализации человека, который не прививался и не болел коронавирусом Covid-19.