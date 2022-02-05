Можно ли действительно считать Омикрон легкой версией COVID-19

Американские ученые размышляют, действительно ли штамм Омикрон можно считать «более мягким» вариантом коронавируса. Однако сторонники такой версии просто забывают о главном факторе.
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Однако во всем мире с декабря заболеваемость резко поползла вверх, сфера здравоохранения испытывает нагрузки – заражаются и привитые, и переболевшие.
Ученые объяснили «мягкость» Омикрон-штамма
Одним из важных факторов, которым следует руководствоваться при интерпретации степени тяжести Омикрона – это уровень иммунитета населения.
«Мягкость» нового штамма объясняется именно более сильным коллективным иммунитетом, а не свойствами самого вируса,
– считает Уильям Ханадж, доцент эпидемиологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Например, после трех предыдущих волн Южная Африка сообщила о самом низком ежедневном показателе случаев коронавируса. Считается, что ключевым моментом стали иммунитет, приобретенный во время предыдущих волн (особенно Дельта-штамма) и программа вакцинации.
«Так, Омикрон пришел в Южную Африку, когда у нее был показатель иммунитета выше, чем при любом предыдущем варианте SARS-CoV-2. Особенно среди людей, которые испытывали бы наибольший риск тяжелых результатов», – отметили ученые.
Итак, сегодня множество людей, зараженных Омикроном, будут обладать иммунитетом к SARS-CoV-2 по следующим причинам:
- потому, что большая часть населения имеет иммунитет (вследствие вакцинации или перенесенного COVID-19);
- поскольку новый вариант легче обходит защиту антител и чаще заражает переболевших и привитых.
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Выводы сделать сложно
Поэтому усиление коллективного иммунитета затрудняет сравнение тяжести предыдущих штаммов и Омикрона. Также ожидается, что люди с приобретенным иммунитетом столкнутся с менее тяжелыми последствиями недуга.
Омикрон vs Дельта: другие предположения
Лишь в нескольких работах были попытки смоделировать тяжесть Омикрона по сравнению с Дельтой для тех, кто не имеет иммунитета.
Выяснилось, что новый вариант примерно на 75% чаще приводил к госпитализации человека, который не прививался и не болел коронавирусом Covid-19.