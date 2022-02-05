Гигантское судно выбросило на берег Франции более 100 тысяч мертвых рыб

Голландский траулер FV Margiris, второе по величине рыболовное судно в мире, выбросило более 100 000 мертвых рыб в Атлантический океан возле Франции. Об этом сообщает The Guardian.

Изображение, опубликованное Sea Shepherd, на котором изображена плавающая масса мертвой рыбы возле Франции — The Guardian

Министр морского флота Франции Анник Жирарден назвала изображение мертвой рыбы, которая образовала плавающий ковер из туш, подмеченных активистами экологической кампании, «шокирующими» и попросила национальный орган надзора за рыболовством начать расследование.

Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс также сказал, что ищет «исчерпаемую информацию и доказательства по делу».

Разлив был вызван разрывом сети траулера, сообщила группа рыбной промышленности Ассоциации пелагических морозильников-траулеров (PFA), представляющая владельца судна. В своем заявлении группа назвала разлив «очень редким случаем».

«В соответствии с законодательством ЕС это было записано в судовом журнале и сообщено властям государства флага судна, Литвы», — говорится в сообщении. Он добавил, что мертвая рыба будет вычтена из квоты судна.

Французская группа предвыборной группы Sea Shepherd впервые опубликовала изображения разлива, на которых видна поверхность океана, покрытая плотным слоем путаса, подвида трески, используемой для массового производства рыбьего жира и муки. Отмечается, что разлив охватил более 100 000 рыб и занял площадь около 3 000 квадратных метров (32 300 квадратных футов).

Траулеры, такие как Margiris, используют волокучие сетки длиной более километра и перерабатывают рыбу на бортовых фабриках, и эта практика резко критикуется экологами.

После протестов активистов Margiris вынужден был покинуть австралийские воды в 2012 году. Судно имело квоту на вывоз 18 тысяч тонн рыбы из моря, но тогдашний министр труда Тони Берк запретил ему выловить из моря после общественного протеста.

Данные о трафике на сайте marinetraffic.com в пятницу показали, что судно, принадлежащее голландской компании Parleviliet&Van der Plas и ходит под флагом Литвы, все еще занималось рыбалкой у французского побережья.

Как сообщали ранее «Комментарии», на Судоходном саммите члены ООН раскритиковали Международную морскую организацию и ее государств-членов за отказ пересматривать свою стратегию до 2023 года по сокращению выбросов.

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