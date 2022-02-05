На Мадагаскаре новое штормовое предупреждение

Сотрудники помощи в пятницу, 4 февраля, создали приюты для чрезвычайных ситуаций и подготовили поисково-спасательные группы на Мадагаскаре, когда тропический циклон Бацирай надвигался на остров менее чем через две недели после того, как шторм Ана убил там по меньшей мере 58 человек. Об этом сообщает Reuters.

Спутниковое изображение показывает, как циклон Бацирай двигается к Мадагаскара — Reuters

Ожидается, что шторм, который будет мощнее Ану, с сильными осадками и ветрами со скоростью до 200 км (124 миль) в час, по прогнозам, выгонит до 150 000 человек из своих домов в дополнение к примерно 130 000 человек, вынужденным переехать в результате последнего циклона.

«Мы все очень нервничаем, как вы можете себе представить», — сказала Женевским журналистам Паскулина Дизирио из ВПП по видеосвязи из столицы Антананариву.

Некоторые прибрежные районы уже были эвакуированы, а школы были закрыты в пятницу, чтобы часть из них можно было переоборудовать в приюты, добавила Дизирио.

Йенс Лаэрке из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сказал, что ожидает «значительного гуманитарного влияния», и сказал, что команды запасаются запасами и готовят самолеты для оценки будущего ущерба.

Во время последнего шторма десятки человек погибли в результате оползней, а здания обрушились или были смыты. Ожидается, что в субботу в Батсирае выпадут сильные дожди с прогнозом до 30 сантиметров, а в горных районах больше, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

«Если этот дождь выпадет на уже насыщенную землю, это увеличивает риск наводнения», — сказала Клер Нуллис на том же брифинге, предупреждая о рисках возможного внезапного наводнения.

Она добавила, что Батсирай еще может подняться с эквивалента категории 3 до категории 4, прежде чем выйти на берег в восточном Мадагаскаре в субботу, 5 февраля.

В последние годы регион неоднократно подвергался сильным штормам и циклонам, которые разрушали дома, инфраструктуру и посевы и вытеснили большое количество людей.

Эксперты говорят, что штормы становятся сильнее и чаще, поскольку воды теплеют из-за изменения климата, а повышение уровня моря также делает уязвимыми низменные прибрежные районы.

Как сообщали ранее «Комментарии», мощный циклон разбушевался на Мадагаскаре: стихия убивает людей и разрушает дома.

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