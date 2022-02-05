На фоне Олимпиады: ученые требуют нового расследования происхождения COVID-19

Они убеждены, что это как раз будет «настоящим выражением олимпийских ценностей». Соответствующее письмо направили с требованием к большей прозрачности от китайского правительства.

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Его подписали 20 ученых из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Франции, Австралии, Индии и Японии. Это также подчеркивает постоянную критику как США, так и международных организаций из-за отсутствия сотрудничества с китайским правительством.

Что говорится в письме

«Олимпийская хартия утверждает, что цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества с целью содействия мирному обществу, заботящегося о сохранении человеческого достоинства», – пишет группа ученых.

Они думают, что это «благородное стремление» подрывается, потому что правительство страны всяческими способами препятствует расследованию происхождения COVID-19. Все это на фоне того, что сегодня спортсмены со всего мира собираются вместе в начале Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«Настоящие идеалы олимпийцев»

Углубленное и объединенное изучение происхождения COVID-19 является «настоящим отражением идеалов, которые лежат в основе олимпийского движения», говорится в письме, и будет «способствовать открытости и взаимном доверии», снова апеллируя к играм в Пекине.

Почему до сих пор неизвестно, откуда взялся COVID

До сих пор не сделали окончательного вывода относительно того, откуда взялся COVID-19, поскольку международные органы здравоохранения и разведка США остановились между двумя теориями:

появился ли вирус от естественного распространения из животных;

или вследствие случайной утечки лабораторного эксперимента в Ухане, Китай.

Эксперты говорят, что на выявление происхождения COVID-19 могут потребоваться годы, даже при условии полного международного сотрудничества и неповрежденного следа научных доказательств.

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Предпосылки задержки расследований