Амадор Лопес стал гражданином Украины

Как мы знаем, певец, хореограф и шоумен Амадор Лопес много лет пытался получить украинское гражданство, так как уже более 20 лет живет и занимается творчеством в нашей стране.

Певец неоднократно отмечал, что давно готовит национальные блюда, изучает украинский язык, да и вообще считает себя украинцем, но теперь это заверено и документально. Амадор Лопес наконец-то получил украинское гражданство! Это яркое событие совпало с Днем рождения артиста.





Вы не представляете, как долго я этого ждал и работал над этим. Да что я, мне помогало такое большое количество людей, которым я несказанно благодарен! Наконец-то сбылась моя мечта! Я очень счастлив, что это событие пришлось как раз к моему Дню рождения, это лучший подарок, который могла сделать мне моя страна! — поделился эмоциями певец и хореограф.

В социальной сети Instagram Амадор выложил фото вместе с новыми документами и написал, что это стало самым ожидаемым подарком, который запомнится ему на всю жизнь.

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