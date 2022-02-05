Фальстарт: Bloomberg сообщило о вторжении РФ в Украину

Bloomberg по ошибке сообщило о начале российского вторжения

Позже материал был удален, а вместо него появилось сообщение о том, что заголовок был размещен по ошибке.

Американское агентство Bloomberg в пятницу, 5 февраля, опубликовало на своем сайте заголовок «Россия вторглась в Украину», а затем признало ошибку и удалило публикацию.





«Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок «Россия вторглась в Украину» был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке», — указано в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

Ранее в Белом доме заявили, что больше не будут называть возможное вторжение РФ «неизбежным».

Напомним, на прошлой неделе также премьер Британии БорисДжонсон заявил, что российский план молниеносной войныочевиден.