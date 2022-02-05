Ким Кардашьян с подругами устроили вечеринку в розовых пижамах на борту самолёта

Ким Кардашьян устроила частную пижамную вечеринку для подруг Оливии Пирсон и ее двоюродной сестры, именинницы Натали Халкро

Ким поделилась в своей ленте Инстаграм милыми новыми фотографиями со своими подругами Оливией Пирсон и Натали Халкро

Ким Кардашьян вместе с подругой Оливией Пирсон с помпой отпраздновали 34-летие актрисы Натали Халкро. Девушки переоделись и устроили вечеринку в розовых пижамах на борту частного самолета.

На фотографиях девушки позировали в разных нарядах бренда SKIMS, которым владеет Кардашьян. Звезда реалити-шоу была одета в крошечный укороченный топ с короткими рукавами и шорты-боксеры, Оливия — в майку и леггинсы, а Натали — в укороченную майку и короткие шорты.

Закрывая пост, Ким сделала фотографию после пробуждения ото сна, с растрепанными волосами, раскинутыми руками и огромным зевком.

«Пижамная вечеринка в пижаме в честь дня рождения @nataliehalcro!!!! Люблю тебя, Нэт! Стань членом клуба «Гони или умри», — подписала свой пост телезвезда.

www.rbc.ua