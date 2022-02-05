Ученые ЮАР скопировали вакцину Moderna

Ученые в Южной Африке создали свою версию вакцины от коронавируса Moderna, что, по их словам, может помочь повысить уровень вакцинации в Африке.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

Источник: www.ukrinform.ru

В настоящее время на континенте самый низкий уровень использования прививок от коронавируса в мире.





Компания Afrigen Biologics, разработавшая новую вакцину, надеется начать клинические испытания в ноябре.

Главный научный сотрудник компании доктор Кэрин Феннер назвала достижение действительно значительным: «Это дает нам возможность производить собственные вакцины в будущем, быть готовыми к новым пандемиям, производить материалы для клинических испытаний на африканской земле, а затем изучать другие актуальные заболевания в Африке», — сказала она.

Ранее Moderna заявляла, что не будет обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину, позволив ученым в Кейптауне создать свою собственную версию вакцины.

Исследователей поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Скопированная вакцина представляет собой вакцину с информационной РНК, изготовленную американской фирмой Moderna. Pfizer-BioNTech также изготовила вакцину по той же технологии. Этот тип вакцин учит клетки, как производить белок, который вызывает иммунный ответ внутри нашего организма, а не помещает в организм ослабленный или инактивированный микроб.