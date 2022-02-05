Мешканка Великобританії замовила новенький iPhone 13 Pro Max, але отримала пляшку рідкого мила

Мешканка Великобританії оформила замовлення на новий iPhone 13 Pro Max у свого оператора зв’язку, але отримала пляшку рідкого мила для рук за $1 замість флагманського смартфона.

32-річна Хаула Лафхайлі оформила контракт на iPhone у Sky Mobile терміном на 36 місяців, протягом яких вона має виплатити 1500 фунтів стерлінгів. Через два дні вона отримала свою посилку, але її вміст розчарував.





Жінка розповіла, що оформила замовлення 24 січня та сплатила доставку на 25 січня. Наступного дня водій надіслав їй повідомлення про те, що він «застряг у пробці» і не може доставити її замовлення. Тільки через три дні після оформлення замовлення кур’єр залишив посилку біля дверей, але iPhone в коробці вже не було.

Наразі британський оператор Sky Mobile спільно з поліцією Лондона займаються розслідуванням інциденту.

itechua.com