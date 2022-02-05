Путин уснул на церемонии открытия Олимпиады во время выхода спортсменов из Украины (видео)

Президент России долго наблюдал за украинскими спортсменами, а журналистка NBC говорила о санкциях и более 100 тыс. российских военных на границах с Украиной.

Президент России Владимир Путин уснул при выходе делегации Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Момент поймал оператор во время прямого эфира американского телеканала NBC News.

Путина показали крупным планом во время прохода украинской делегации.

За Путиным сегодня наблюдает весь мир, отметили журналисты NBC

Комментатор Саванна Гатри в этот момент отметила, что за Путиным сегодня «наблюдает весь мир».

Путин наблюдает за украинскими спортсменами

«Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет», — сказала Гатри.

В какой-то момент президент России все же открыл глаза, а делегация Украины продолжила идти с флагом.

Президент России Владимир Путин демонстрирует единство с Китаем на фоне противостояния Москвы с Западом из-за Украины, написали в репортаже журналисты NBC.



«Олимпиада проходит во время конфронтации РФ и Китая с Западом. На Россию все пристально смотрят, чтобы увидеть, решит ли она воспользоваться началом Олимпийских игр и отвлечением внимания всего мира, чтобы вторгнуться в Украину, как так было в 2008 году в Грузии», – сказано в сообщении.

Путин является самым высокопоставленным гостем на Играх в Пекине после решения США, Великобритании и других стран не присылать официальных лиц в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, в частности из-за ситуации с уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами, пишет Associated Press.

focus.ua