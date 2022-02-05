П’ять звичних речей які несуть загрозу для здоров’я





Старші родичі дуже люблять користуватися одними і тими самими речами максимально довго. Наприклад, носити пальто з часів молодості, сидіти за столом, який купив ще дідусь або витиратися рушниками, виготовленими 50 років тому. Бо вони «якісніші та натуральніші».

Але слухати та робити, як кажуть старші, треба не завжди. Наприклад, користуватися старими рушниками або постільною білизною негігієнічною. Чи не пристосовані для довгого служіння людям і деякі інші предмети побуту. На них накопичуються небезпечні бактерії та мікроби. Навіть якщо ви їх регулярно чистите чи праєте.

Кімнатні тапочки. Навіть найдорожчі тапки з часом втрачають вигляд, форму та ортопедичні властивості. Усередині них можуть потіти ноги, отже, створюється ідеальне середовище для розмноження небезпечних мікроорганізмів. Знищити їх проблематично навіть після 2-годинного прання в пральній машині. Щоб не наражати свої ноги на небезпеку, заведіть звичку міняти домашні тапочки хоча б раз на рік. А краще – частіше.

Кухонні рушники. Щоб вони стали розсадниками мікробів, їх слід міняти щодня. А через рік активного використання, без жалю, відправте їх у безстрокове посилання в гараж.

Йоршик для унітазу. Оптимальний термін служби йоржика – шість місяців. Далі його слід змінити на новий. Інакше він збагачуватиме унітаз новими мікробами.

Рукавички для збирання. Гумові рукавички слід міняти раз на три місяці, навіть якщо вони зберігають пристойний вигляд. У разі появи ними тріщин, порізів – негайно. Крім того, не забувайте їх ретельно мити та сушити після кожного використання.

Губки для миття посуду. Змінювати їх слід раз на два тижні. Інакше вони стають джерелом усілякої зарази. Вчені неодноразово проводили досліди з обчислення мікроорганізмів, що живуть на губках. І повірте, кишкова паличка, далеко не найнебезпечніша з них.