Праздники — 5 февраля — приметы — запреты — какой сегодня праздник — праздник 5 февраля — именины

В Украине 5 февраля православные чтят память преподобного Саламана Молчальника.

Праздники 5 февраля

Саламан Молчальник – святой 4-5 веков, сирийский монах и аскет. Он являлся первым святым, взявшим на себя подвиг полного молчания и соблюдал его до своей смерти.

Что нельзя делать 5 февраля:

Не помогать;

Беременным стоять на пороге;

Оставлять дом неубранным;

Приметы 5 февраля:

Солнечная и морзная погода – значит в августе будет жарко;

В следующем январе будет такая же погода, как и после полудня 5 февраля;

Звонко синицы запели с утра — придут морозы;

Снега много – значит год будет урожайным;

Что отмечают в мире 4 февраля:

Всемирный день Нутеллы;

День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид;

День мороженого на завтрак (отмечается в первую субботу февраля);

Национальный день метеоролога в США;

Знаменательные события 5 февраля:

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Норвегией;

В 1953 году в нью-йоркском Roxy Theatre прошла премьера диснеевского фильма «Питер Пен»;

В 1952 году Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры;

В 1887 году в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло»;

Кто родился 5 февраля:

В 1985 году Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий сборной и испанского «Реала»;

В 1878 году Андре-Густав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании;

В 1840 году Гайри Стивенс Максим, американский конструктор оружия, изобретатель пулемета;

В 1840 году Джон Бойд Данлоп, шотландский ветеринар, изобретатель пневматических шин.

Именины 5 февраля:

Католические: Агата, Аделаида

Православные: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Фёдор

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