Що буде, якщо відмовитися від цукру на цілий місяць?

Фахівці в області нутриціології стверджують, що відмова від вживання цукру і містять його продуктів має цілий ряд переваг, пише сайт Al Arabiya. Виявляється, зменшення маси тіла і поліпшення стану зубів — це далеко не все, що станеться, якщо зважитися на цей крок.

Багато хто з нас щодня вживають цукор і різні солодощі через їх чудового смаку, але, на думку експертів в області охорони здоров’я, їх вплив на наш організм може бути руйнівним.





Що буде, якщо ви відмовитеся від цукру на цілий місяць? Як це вплине на ваше здоров’я?

Фахівці в області нутриціології стверджують, що відмова від вживання цукру і містять його продуктів має цілий ряд переваг, серед них:

Зниження рівня холестерину

Надмірне споживання продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру негативно позначається на рівні цукру в крові, а також збільшує ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу.

Підсолоджені цукром продукти і напої, такі як випічка, газовані напої, цукерки та енергетичні напої, містять швидко засвоювані цукру, в тому числі кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Дієти з високим вмістом цих типів цукру пов’язані зі збільшенням рівня цукру в крові та резистентністю до інсуліну.

Зменшення маси тіла

Крім того, продукти та напої з високим вмістом доданого цукру, як правило, містять багато калорій, але мало поживних речовин, білків і клітковини.

З цієї причини раціон, багатий солодкими продуктами, призводить до збільшення маси тіла. Високе споживання доданого цукру також пов’язане з високим рівнем вмісту вісцерального жиру в організмі.

Виключення продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру може допомогти вам схуднути, особливо, якщо ви будете дотримуватися харчування, багатого поживними речовинами, білками і клітковиною.

Здоров’я порожнини рота і зубів

Відомо, що солодкі продукти і напої шкідливі для здоров’я зубів і порожнини рота.

Споживання продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру збільшує ризик розвитку карієсу і захворювань ясен як у дітей, так і дорослих. Це пов’язано з тим, що бактерії в порожнині рота розщеплюють цукор, в результаті чого утворюється кислота, яка пошкоджує поверхню зубів.

Таким чином, відмова від споживання доданого цукру може захистити ваші зуби. Проте відмова від цукру всього на 30 днів навряд чи матиме позитивний вплив на здоров’я ваших зубів в довгостроковій перспективі.

Поліпшення здоров’я серця

Споживання продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру також пов’язане з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Вони підвищують артеріальний тиск, рівень тригліцеридів і “поганого” холестерину ЛПНЩ.

Дослідження показали, що надмірне споживання доданого цукру підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Крім того, було виявлено, що дієти, що обмежують споживання доданого цукру, такі як палеодієта і харчування цільними рослинними продуктами, значно знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, рівень тригліцеридів і “поганого” холестерину.

Ці та інші режими харчування, що обмежують або зменшують споживання доданого цукру, можуть сприяти схудненню, що також знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

ukrhealth