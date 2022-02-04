В мире зафиксировали более 388 миллионов случаев COVID-19

В мире по состоянию на утро 4 февраля зафиксировали 388 525 441 случай заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Источник: www.ukrinform.ru

В частности, зафиксировали 5 731 634 смерти, выздоровели 307 844 924 человека.

С начала новых суток зафиксировано 268 700 новых случаев коронавируса, погибли 1 029 человек.





Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (77 150 412), Индия (41 952 712) и Бразилия (26 099 735). Украина в этом топе занимает 18-е место.

Фото: АА