Ученые ЮАР скопировали вакцину Moderna и создали собственную версию препарата

Известно, что сейчас уровень вакцинации на континенте самый низкий во всем мире. По словам ученых, новый препарат должен помочь увеличить уровень прививок в странах Африки.

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Исследователей поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Что известно о новой версии вакцины

Эту вакцину разработали в компании Afrigen Biologics. Уже сообщили о том, что планируют провести клинические испытания уже в ноябре 2022 года.

Это часть всемирной инициативы по наращиванию потенциала и возможностей для стран с низкими и средними уровнями дохода,

– отметил директор компании Afrigen Biologics Петр Тербланш.

Скопированная вакцина является препаратом с информационной РНК, изготовленной американской фирмой Moderna. Pfizer-BioNTech также изготовила вакцину по той же технологии.

Этот тип вакцин учит клетки, как производить белок, который вызывает иммунный ответ внутри нашего организма, а не помещает в организм ослабленный или инактивированный вирус.

Как ученым удалось скопировать вакцину Moderna

Дело в том, что в компании Moderna ранее заявляли, что не будут обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину. То есть они сами позволили ученым в Кейптауне создать собственную версию препарата.

«Это дает нам возможность производить собственные вакцины в будущем, быть готовыми к новым пандемиям, производить материалы для клинических испытаний на африканской земле, а затем изучать другие актуальные заболевания в Африке», – подытожила главная научная сотрудница компании доктор Кэрин Феннер, назвав это достижение «на самом деле значительным».

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