Себорейный дерматит: симптомы, лечение и профилактика

Почему возникает себорейный дерматит

Точная причина, по которой возникает себорейный дерматит, неизвестна. Заболевание может развиваться либо из-за грибка, либо из-за неправильной работы иммунной системы.

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Есть факторы риска развития себорейного дерматита:

неврологические и психические заболевания, такие как болезнь Паркинсона и депрессия;

ослабленная иммунная система – например, у людей с ВИЧ или Спидом, алкогольным панкреатитом и некоторыми видами рака;

восстановление после различных состояний, таких как сердечный приступ;

прием некоторых лекарств.

Себорейный дерматит чаще возникает у младенцев и у людей в возрасте 30 – 60 лет. У мужчин он появляется чаще, чем у женщин. Хотя существуют теории, что пища может влиять на себорейный дерматит, но ученые не нашли этому подтверждения.

Симптомы себорейного дерматита

перхоть на коже головы, в волосах, бровях, бороде или усах;

корочки на коже головы, лице, боковых сторонах носа, бровях, ушах, веках, груди, под мышками, в паховой области или под грудью;

покраснение на коже;

зуд.

Для диагностики врач осмотрит голову пациента. Он может назначить биопсию, чтобы исключить похожие заболевания, такие как псориаз, экзема, лишай и розацеа.

Лечение себорейного дерматита