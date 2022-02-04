Генсек НАТО нашел себе новую работу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, завершив свой срок на этом посту, займет должность главы центрального банка Норвегии. Как передает портал «Комментарии», о новом месте работе Столтенберга стало известно после объявления на правительственном портале Норвегии, пишет «Европейская правда».

Йенс Столтенберг. Фото: Global Look Press

В Минфине Норвегии уверены, что Йенс Столтенберг может быть высококлассным топ-менеджером, ведь у него есть такой колоссальный опыт и умение проводить деловые переговоры, чего нет у многих других претендентов на этот важный пост.

Ожидается, что действующий генсек НАТО возглавит центральный банк Норвегии уже 1 декабря 2022 года. На новой должности Столтенберг ориентировочно должен проработать 6 лет. К этому времени Столтенберг завершит выполнять свои обязанности, как генсек НАТО. Его полномочий заканчиваются в сентябре нынешнего года.

Многие полагают, что, если Йенс Столтенберг возглавляет Североатлантический Альянс, то он имеет какое-то отношение к военной сфере. На самом деле это не так. Столтенберг имеет экономическое образование. К тому же в Норвегии он хорошо известен, как политик, которого все знают. В свое время он был лидером Партии труда, занимал важны е должности в правительстве Норвегии. Его сфера деятельности кардинально изменилась, когда он в 2014 году стал во главе НАТО.

Читайте также на портале «Комментарии» — Столтенберг рассказал, почему поставки оружия в Украину не должны беспокоить Россию. Генсек НАТО заявил, хоть у государств-членов НАТО разные взгляды на поставки в Украину оборонительного оружия, Москва должна знать, что атаковать этим оружием никто не будет.

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