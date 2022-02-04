Как вовремя выявить рак: кому и когда проверяться

К Всемирному дню борьбы против рака 24 канал рассказывает о преимуществах и недостатках различных современных скрининговых программ и перспективы ранней диагностики рака.

Внимание У людей, которые побороли рак, повышенный риск многих заболеваний

Немного статистики

По данным ВОЗ, чаще всего в мире диагностируют рак легких (более 2 миллионов), рак груди (более 2 миллионов), колоректальный рак (1,8 миллиона), рак простаты (1,28 миллиона), рак кожи (чуть больше 1 миллиона случаев) и рак желудка (примерно 1 миллион).

Онкозаболевания в 2021 году были второй наиболее распространенной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний в Украине.

Что такое вообще скрининг?

Это стратегия в организации здравоохранения, целью которой является лишь выявление или исключение заболеваний у людей, когда симптомов нет. Следовательно, скрининг позволяет диагностировать заболевания на ранних, бессимптомных стадиях, на которых лечение значительно эффективнее.

Конечно, информация – это сила, но ее важно использовать так, чтобы мы не болели и не ухудшали свое психоэмоциональное состояние. Например, на каждую женщину, которую спас скрининг рака молочной железы, приходится три женщины, которым поставили ложный диагноз. Выходит, эти женщины страдали зря.

Важно! Достоинства онкоскрининга все же превышают недостатки. Первичная профилактика онкологических заболеваний позволяет снизить вероятность развития злокачественного процесса на 70 – 90%!

Какой скрининг на рак следует делать и когда?

Источник: CDC

Рак легких

Стандартом скрининга считают низкодозовую компьютерную томографию. Диагностику следует проходить людям в возрасте от 50 до 80 лет, которые много и длительно курили и продолжают курить или бросили курение в течение последних 15 лет.

Колоректальный рак

Для скрининга колоректального рака используют колоноскопию, анализ кала на скрытую кровь, ДНК-тест кала, КТ колонографию. Решать какой метод нужно с врачом.

Обследоваться советуют людям с 50 лет до 75 лет. В то же время люди, имеющие высокие риски иметь такой рак, должны проходить скрининг начиная с 45 лет. Такими рисками являются личная история болезни на этот вид рака или определенные типы полипов, семейная история болезни, предыдущая болезнь воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит или болезнь Крона).

Рак груди

Золотым стандартом обнаружения рака груди считают маммографию. После этого, в случае необходимости дополнительного исследования, врач может направить на УЗИ или МРТ.

Решение делать скрининг на рак груди может зависеть от ряда факторов риска, которые имеет женщина. Риск может возрастать с возрастом, зависеть от наличия мутации генов (BRCA1 и BRCA2) или семейной истории болезни.

Мамографию могут рекомендовать после 40 лет / Фото Unsplash

Рак шейки матки

Для скрининга рака шейки матки чаще всего используют ПАП-тест, который помогает определить изменения в организме, которые при отсутствии лечения могут привести к раку.

При наличии факторов риска ПАП-тест рекомендуется делать раз в год. Таковы риски: курение, ВИЧ, вирус папилломы высокоонкогенных типов, частое изменение половых партнеров без использования презервативов, рак шейки матки в семейном анамнезе, раннее начало половых отношений.

Рак простаты

Методом скрининга для выявления рака простаты является анализ крови на ПСА (простой специфический антиген). Если результат показывает, что уровень ПСА повышен в крови, далее рекомендуют делать биопсию, или МРТ, а затем биопсию.

Впрочем, анализ может показывать ложноположительный результат, это имеет как физические, так и психологические последствия для мужчин. Из-за такой специфики теста, ПСА не является частью национальных скрининговых программ и не рекомендован всем и каждому.

Рак кожи

Есть данные о том, что рак кожи любого типа чаще встречается у мужчин, чем у женщин, среди людей со светлой кожей, людей, которые пользуются соляриями, получали солнечные ожоги или перенесли рак кожи.

Конкретные факторы риска для меланомы включают наличие атипичной родинки, множественные родинки и семейную историю меланомы.

Рак щитовидной железы

Повышенный риск могут иметь женщины старше 60 лет, люди, имеющие семейную историю заболеваний щитовидной железы, аутоиммунное заболевание (сахарный диабет 1 типа или целиакию), имели облучение шеи или верхней части груди, перенесшие операцию на щитовидной железе.

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Перечень обследований для женщин, рекомендуемых Минздравом

Женщинам от 20 до 29 лет нужно проходить:

Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

Цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки – с 21 года, 1 раз в 3 года.

Женщинам от 30 до 39 лет нужно проходить:

Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

Цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам от 40 до 49 лет нужно проходить:

Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

Мамографию – 1 раз в 2 года;

Цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам от 50 лет и старше нужно проходить:

Клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

Маммография – 1 раз в 2 года

Колоноскопия – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.



Рекомендуемые скрининги для женщин / Инфографика 24 канал

Перечень обследований для мужчин, рекомендуемых Минздравом

Мужчинам от 40 до 49 лет нужно проходить:

Обзор у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА тест (Простат-специфический антиген).

Мужчинам от 50 лет и больше нужно проходить:

Обзор у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА тест (Простат-специфический антиген).

Колоноскопия – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.



Рекомендуемые скрининги для мужчин / Инфографика 24 канал

Важно! Программы раннего выявления рака одобрены Минздравом и оплачиваются государством через НСЗУ.

Преимущества и недостатки скрининга на рак

Очевидным и бесспорным плюсом этого вида диагностики является вероятность выявления раковых опухолей еще до того, как у человека появятся первые симптомы. Это позволяет обеспечить раннее начало лечения, следовательно, более высокие шансы на выздоровление и снижение смертности.

Важно понимать, что еще до момента появления любых симптомов раковые клетки могут расти и распространяться организмом, тем самым усложняя дальнейшую тактику лечения.

Недостатками скрининговых обследований считают осложнения при проведении обследований и проблемы, связанные с ложноположительными и ошибочно отрицательными результатами тестов.

Никакая диагностика не заменит лечение, а сам процесс выявления рака может привести к психосоматическим расстройствам и снизить общую продолжительность жизни.

Определить, нужен ли вам скрининг того или иного вида рака, может только врач / Фото Unsplash

Итак, когда нужен онкоскрининг

1. Вы в группе риска – например, у вас вирусный гепатит, приведший к циррозу печени, или есть близкие родственники с раком молочной железы или с раком яичников.

2. Рак имеет бессимптомную стадию, на которой его можно обнаружить. Например, рак шейки матки – если его вовремя обнаружить и сразу начать лечение, шансов вылечиться больше. С другой стороны, рак поджелудочной железы выявить на ранних стадиях невозможно, поэтому онкоскрининг проводить бесполезно.

Открытие в ранней диагностике рака

Ученые продолжают искать новые пути ранней диагностики рака. В частности, клиника Майо представила тест на раннее обнаружение сразу нескольких видов рака (MCED) под названием Galleri. Тест может выявить более 50 видов рака посредством простого анализа крови.

В ходе испытаний новый тест показал способность выявлять более 50 видов рака — более 45 из которых не имеют рекомендованных скрининговых тестов на сегодняшний день – с низким уровнем ложноположительных результатов (менее 1%).

7 советов по профилактике рака от клиники Майо: