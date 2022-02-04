Выяснили, как коронавирус повреждает сердце

Новое исследование влияния коронавируса на сердце

В новом исследовании группа ученых пыталась исследовать, как SARS-CoV-2 взаимодействует с клетками сердца, вызывая повреждение миокарда, наблюдаемое у пациентов с COVID-19. До сих пор оставалось неясным, или клетки сердца инфицированы вирусом, или повреждены из-за чрезмерного цитотоксического защитного ответа.

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Она известна как «цитокиновый шторм», во время него цитотоксические клетки атакуют и убивают инфицированные клетки, высвобождая белки, называемые цитокинами. Команда также пыталась исследовать, способствуют ли клетки сердца производству избытка цитокинов.

Ученые исследовали перицити человеческого сердца – клетки, окутывающие маленькие кровеносные сосуды сердца. Оказалось, что они подвергались воздействию альфа- и дельта вариантов SARS-CoV-2, а также оригинального вируса из Уханя. О штамме «Омикрон» пока данных нет. Удивительно, но эти клетки не были инфицированы.

Коронавирус повреждает сердце

Заинтригованные этим открытием, во втором эксперименте в пробирке исследователи влияли на сердечные перициты только с помощью белка спайка, без вируса. Спайк-белок сделал перициті неспособными к взаимодействию с другими клетками и побуждал их выделять воспалительные цитокины, что свидетельствует о том, что он вреден для сердечных клеток человека. Интересно, что команда обнаружила, что антитела, блокирующие CD147 – рецептор для белка спайка, – защищают сердечные перициты от повреждения.

Наконец, команда определила наличие спаечного белка SARS-CoV-2 в образцах крови, полученных от пациентов с COVID-19, это свидетельствует, что перемещающиеся по кровообращению частицы белка может достичь места, удаленного от дыхательной системы, и вызвать системное повреждение.

Также многие пациенты после перенесенного COVID-19 испытывают трудности с дыханием, особенно после физических нагрузок. Ранее считалось, что это следствие пневмонии, однако появляется все больше доказательств того, что дело в поражении сердечно-сосудистой системы.