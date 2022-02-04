В российской вакцине «Спутник V» нашли новые серьезные побочные эффекты

Новые побочные эффекты
По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь). Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как «нечастую», то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого.
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Частота побочных эффектов
Данные о новых побочных эффектах были получены во время клинических наблюдений. В обновленной инструкции уточнена частота развития уже известных побочных реакций.
Такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле, тошнота и рвота теперь оцениваются как «очень редкие». Эти реакции фиксируют в среднем у одного привитого из десяти тысяч.
Кроме того, в очень редких случаях может наблюдаться увеличение регионарных лимфатических узлов, головокружение, боль и обморок.
В документе также опубликованы результаты длительных наблюдений за выработкой иммунитета после вакцинации – через полгода общая эффективность «Спутник V» составляет 70,5%.
Подчеркиваем! Это лишь данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.