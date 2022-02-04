Протест студентов Могилянки под зданием Кабмина

Студенты Киево-Могилянской академии вышли на протест. Об этом пишет издание ТСН.

НаУКМА

Как стало известно, сегодня, 4 февраля студенты НаУКМА вышли на протест под здание Кабинета министров Украины. Как пишет издание, требованием участников акции является отставка главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета.

По данным СМИ, координаторы акции вошли в помещение Кабмина.

ТСН пишет, что Сергей Шкарлетт заявил, что по итогам совещания под председательством премьера с участием председателя Верховной Рады, народных депутатов и сообщества НаУКМА достигнута договоренность об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента НаУКМА.

Как указывается в материале, кроме того было принято решение о невмешательстве правительства, в частности, в лице МОН, в указанную процедуру.

Для справки: На днях в Министерстве образования и науки Украины объявили о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА, поскольку экспертно-кадровая комиссия министерства установила нарушения законодательства и устава университета во время выборов.





Фото: LB.ua

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