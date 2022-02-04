Весна в Украине наступит резко и нетипично — прогноз

По словам климатолога Светланы Бойченко, являющейся ведущим научным сотрудником Института геофизики им. Субботина НАНУ, в 2022 году в стране стоит ожидать резкого наступления весны, а с ней и потепления. Это для Украины нетипично. Об этом специалист рассказала Радио НВ.

Климатолог предупредила украинцев о резком и внезапном наступлении весны — фото из открытых источников

Бойченко отметила, что климатологи делают выводы исходя из тенденции. За последние десять весна в Украину приходит раньше, чем обычно.

«Весна однозначно придет, но мы наблюдаем последнее десятилетие, что весна у нас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века, то есть это уже апрель», — отметила специалист, добавив, что тепло наступит резко и внезапно.

Климатолог обратила внимание, что страна начинает постепенный переход в несвойственный для нее климат. Например, уже этим летом прогнозируется увеличение количество осадков. В июне, по словам Бойченко, мы будем наблюдать определенную повторяемость аномально высокой температуры воздуха, что раньше характерно не было.

«То есть мы немного переходим в другой климат», — добавила климатолог.

К тому же, изменения климата сказываются и на погоде зимой. Теперь в зимний период мы наблюдаем больше осадков в виде снега и небольшое уменьшение средних температур. На протяжении следующих десяти лет снегопады участятся, а температура снизится.

Ранее в материале портала «Комментарии» сообщалось, что синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали погоду в стране на февраль. В частности, специалисты отметили, что на февральские морозы рассчитывать не стоит — температура в этом месяце в среднем составит 0-5 градусов со знаком «минус».

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